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Новичок «Кливленда» забросил победный мяч на последней секунде дебютного матча в НБА

10:29
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Легкий форвард «Кливленда» Айзек Окоро принес победу своей команде на последней секунде предсезонного матча НБА против «Индианы» (107:104).

19-летний баскетболист завершил быстрый прорыв точным броском из-под кольца за 0,3 секунды до конца четвертой четверти, заработав на себе фол. Американец вывел команду вперед на 2 очка, а затем реализовал штрафной бросок.

Для Окоро эта встреча стала дебютной в составе «Кливленда». Всего форвард набрал 18 очков. Окоро был выбран под пятым номером драфта НБА-2020.

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