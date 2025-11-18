Баскетбол
Сегодня, 14:33

Новичок «Бруклина» Сарафт травмировался и пропустит минимум 10 дней

Анастасия Пилипенко

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Сарафт получил травму голеностопа и пропустит как минимум 10 дней, сообщила в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу команды журналистка Меган Триплетт.

19-летний новичок «Нетс» получил повреждение в матче G-лиги. Через 10 дней Сараф пройдет повторное обследование.

Сараф был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под 26-м номером. В лиге он сыграл 7 матчей, набирая в среднем 3,3 очка, 1,9 подбора и 2,4 передачи за игру.

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
