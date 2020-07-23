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Новичка «Денвера» проверили на допинг после удачного дебюта за команду

08:48
Бол Бол. Фото Instagram
Бол Бол. Фото Instagram
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Центровой «Денвера» Бол Бол сдал тест на допинг после контрольного матча НБА против «Вашингтона» (89:82), сообщает Clutch Points.

Суданец провел успешную встречу, набрав 16 очков, 10 подборов и 6 блок-шотов. Отмечается, что это его дебют за «Наггетс»: выбранный под 44-м пиком драфта-2019 НБА центровой не выходил на паркет из-за травмы стопы.

20-летний Бол — сын Мануте Бола, считающегося одним из самых высоких баскетболистов в истории США (231 см).

Тренировочный лагерь команд НБА перед возобновлением сезона-2019/20 завершится 29 июля. С 30 июля по 14 августа пройдут оставшиеся встречи регулярного чемпионата, 17 августа стартует плей-офф.

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