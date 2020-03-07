Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Ноа возвращается в НБА

01:29

Центровой Жоаким Ноа спустя почти год вернется в НБА, сообщил на соей странице в Twitter журналист Адриан Войнаровски. 35-летний француз, который после ухода из «Мемфиса» в конце прошлого сезона оставался свободным агентом, подпишет контракт с «Клипперс»?. Ожидается, что к команде новичок присоединится уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Ноа играл в НБА за «Чикаго», «Нью-Йорк» и «Мемфис». Он дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА, а в 2014 году его признавали лучшим оборонительным игроком лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир