Ноа возвращается в НБА

Центровой Жоаким Ноа спустя почти год вернется в НБА, сообщил на соей странице в Twitter журналист Адриан Войнаровски. 35-летний француз, который после ухода из «Мемфиса» в конце прошлого сезона оставался свободным агентом, подпишет контракт с «Клипперс»?. Ожидается, что к команде новичок присоединится уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Ноа играл в НБА за «Чикаго», «Нью-Йорк» и «Мемфис». Он дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА, а в 2014 году его признавали лучшим оборонительным игроком лиги.