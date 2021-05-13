«Никс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА
«Нью-Йорк Никс» обеспечили себе участие в плей-офф НБА.
Это стало известно после того, как «Бостон» уступил «Кливленду» (94:102). Таким образом, «Никс» вышли в плей-офф впервые с 2013 года, когда они уступили во втором раунде «Индиане».
«Никс» дважды становились чемпионами НБА (1970, 1973) и 8 раз победителями конференции.
WE HERE.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 13, 2021
The New York Knicks are headed to the Playoffs. #NewYorkForever pic.twitter.com/kpp3Pu3RJr
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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