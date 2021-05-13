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«Никс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА

07:46

«Нью-Йорк Никс» обеспечили себе участие в плей-офф НБА.

Это стало известно после того, как «Бостон» уступил «Кливленду» (94:102). Таким образом, «Никс» вышли в плей-офф впервые с 2013 года, когда они уступили во втором раунде «Индиане».

«Никс» дважды становились чемпионами НБА (1970, 1973) и 8 раз победителями конференции.

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