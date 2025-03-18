«Никс» на своем паркете обыграли «Майами»

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Майами» со счетом 116:95.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Микал Бриджес, набравший 28 очков. У «Хит» защитник Данкан Робинсон набрал 22 очка.

«Никс» с 43 победами в 67 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Майами» с 29 победами в 68 играх — на девятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)

18 марта. Нью-Йорк. «Madison Square Garden»

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)

18 марта. Новый Орлеан. «Smoothie King Center»