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Сегодня, 05:23

«Детройт» обыграл «Никс» и сравнял счет в серии

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл на выезде «Никс» со счетом 100:94.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 37 очков. У защитника «Пистонс» Кейда Каннингема 33 очка и 12 подборов.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 25 апреля в Детройте и начнется 2:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)

22 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Счет в серии: 1-1.

НБА
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
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