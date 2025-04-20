«Никс» победили «Детройт» в первом матче серии плей-офф
«Никс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА дома обыграли «Детройт» со счетом 123:112.
Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 34 очка. У «Пистонс» Тобиас Харрис набрал 25 очков.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 2:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)
20 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
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