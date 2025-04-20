«Никс» победили «Детройт» в первом матче серии плей-офф

«Никс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА дома обыграли «Детройт» со счетом 123:112.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 34 очка. У «Пистонс» Тобиас Харрис набрал 25 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)

20 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».