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Сегодня, 16:33

Батюм — о Викторе Вембаньяме: «Ненормально быть таким хорошим при таком росте»

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм высказался о первой встрече Виктором Вембаньямой.

«Когда я увидел его в первый раз, ему было 14 лет. Я уже слышал его имя. И они говорили, что этому ребенку лет 6-10, а ему всего 14 лет! Просто увидев ребенка такого возраста и такого роста на тренировке, можно было понять, что он ненормальный. Ненормально быть таким хорошим при таком росте. Когда я впервые увидел его, я подумал, что он будет лучшей версией Кристапса Порзингиса. Виктор более универсален в защите. Люди будут возлагать на него большие надежды. В нем мы можем видеть немного Порзингиса и немного Янниса Адетокунбо», — приводит слова Батюма Bally Sports.

Многие эксперты предрекают 19-летнему баскетболисту первый номер драфта НБА — 2023.

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Николя Батюм
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