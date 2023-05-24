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Сегодня, 08:07

Йокич — о Джоковиче: «Он — идол для детей в Сербии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич высказался о своем соотечественнике Новаке Джоковиче.

«Он личность, которая представляет Сербию на гораздо большей сцене. Он — амбассадор Сербии, он — идол для детей в Сербии. И не только на корте, но также и за его пределами. Он является примером для подражания, тем, кем хочется стать. Он делает важные вещи для сербских детей, для всех. Так что нас нельзя сравнивать», — приводит слова Йокича ATP Tour.

Джокович является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Теннис
НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
Новак Джокович
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