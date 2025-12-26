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26 декабря 2025, 12:49

Йокич первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 55 очками, 15 подборами и 15 передачами

Руслан Минаев

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, который собрал линейку из 55 очков, 15 подборов и 15 передач за игру.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (142:138 ОТ) серб набрал 56 очков, сделал 16 подборов и отдал 15 передач.

Йокич стал третьим игроком с несколькими трипл-даблами в рождественских играх в регулярных чемпионатах НБА. Он присоединился к защитнику «Сакраменто» Расселлу Уэстбруку (две игры) и Оскару Робертсону (четыре матча).

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НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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