Ник Янг заявил, что Леброн Джеймс величайший игрок всех времен

Экс-игрок НБА Ник Янг в своих соцсетях назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен.

«Мне очень жаль, Майкл Джордан... Брон — величайший игрок всех времён, мистер Капитан Америка», — написал Янг.

Джеймс стал первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру, и является лучшим бомбардиром в истории НБА. Всего в лиге он провел уже 22 сезона.