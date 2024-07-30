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Сегодня, 09:41

Ник Янг заявил, что Леброн Джеймс величайший игрок всех времен

Виктория Кравченко
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Экс-игрок НБА Ник Янг в своих соцсетях назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен.

«Мне очень жаль, Майкл Джордан... Брон — величайший игрок всех времён, мистер Капитан Америка», — написал Янг.

Джеймс стал первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру, и является лучшим бомбардиром в истории НБА. Всего в лиге он провел уже 22 сезона.

Джордан завершил карьеру в 2003 году. Он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец шесть раз становился чемпионом НБА, шесть раз становился самым ценным игроком финала НБА и 5 раз выиграл награду MVP в регулярном чемпионате.

Леброн Джеймс
Майкл Джордан
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