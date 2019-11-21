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Ник Янг: «Коби Брайант лучше Майкла Джордана»

17:17
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Бывший игрок НБА Ник Янг считает своего бывшего одноклубника Коби Брайанта более великим, чем Майкл Джордан.

— Коби Брайант лучше Майкла Джордана, — цитирует Янга Fadeaway World. - Почему? Я всегда был фаном Коби. Если Кавая называют следующим Джорданом, то, учитывая тот факт, что Коби лучше Кавая, то для меня он номер один".

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