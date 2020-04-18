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Нганну поднял 150-килограмового Шакила О'Нила

02:36
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Франко-камерунский боец Франсис Нганну опубликовал в Twitter видео с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом. Он показал, как поднял на руки бывшего центрового, который сейчас весит около 150 кг.

«Шак, ты не настолько тяжел, как я думал. Вероятно, именно потому ты мог летать по влощадке», — написал Нганну.

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