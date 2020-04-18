Нганну поднял 150-килограмового Шакила О'Нила
02:36
Франко-камерунский боец Франсис Нганну опубликовал в Twitter видео с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом. Он показал, как поднял на руки бывшего центрового, который сейчас весит около 150 кг.
«Шак, ты не настолько тяжел, как я думал. Вероятно, именно потому ты мог летать по влощадке», — написал Нганну.
.@Shaq you're not so heavy as I thought ??? that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020