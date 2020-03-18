New York Times: драфт НБА-2020 перенесут на июль или август

Драфт НБА-2020 перенесут на июль или август в связи с пандемией коронавируса, сообщает журналист New York Times Адам Загория.

Загория, ссылаясь на многочисленные источники в лиге, утверждает, что решение о переносе уже принято, хотя о нем не объявлено официально. Изначально утвержденная дата проведения драфта НБА-2020 — 25 июня 2020 года. Событие должно состояться на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке.

Nothing official from the NBA but multiple league sources expect the NBA Draft to be pushed back to July or August. — Adam Zagoria (@AdamZagoria) March 17, 2020

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у одноклубника Гобера, защитника «Джаз» Донована Митчелла, а также у центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.