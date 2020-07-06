Несколько игроков женской НБА заболели коронавирусом

У семи баскетболисток женской НБА диагностирован коронавирус, сообщает ESPN.

С 28 июня по 5 июля тестирование прошли 137 игроков WNBA. Сдавшие положительный тест будут находиться в режиме самоизоляции до выздоровления.

11 из 12 команд женской НБА сегодня прибудут в IMG Academy, Флорида, чтобы начать подготовку к сезону-2020. Приезд «Индианы» откладывается как минимум на 5 дней в качестве меры предосторожности.