Несколько игроков женской НБА заболели коронавирусом
6 июля 2020, 17:31
У семи баскетболисток женской НБА диагностирован коронавирус, сообщает ESPN.
С 28 июня по 5 июля тестирование прошли 137 игроков WNBA. Сдавшие положительный тест будут находиться в режиме самоизоляции до выздоровления.
11 из 12 команд женской НБА сегодня прибудут в IMG Academy, Флорида, чтобы начать подготовку к сезону-2020. Приезд «Индианы» откладывается как минимум на 5 дней в качестве меры предосторожности.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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