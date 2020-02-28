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«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Калгари»

06:36
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«Нэшвилл» одолел «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Гранлунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Сиссонс — 9 (Блэкуэлл, Тинорди), 19:28 — 1:0. Андерссон — 5 (Баклунд, Ткачак), 20:26 — 1:1. Баклунд — 15, 23:48 — 1:2. Йоси — 15 (Эллис, Блэкуэлл), 54:30 — 2:2. Манджапане — 16 (Баклунд, Андерссон), 59:17 — 2:3. Гранлунд — 16 (Форсберг, Эллис), 59:59 — 3:3. Гранлунд — 17 (Эллис, Дюшен), 61:20 — 4:3.

Вратари: Сарос (59:28 — 59:59) — Риттих.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 38 (8+17+11+2) — 39 (11+16+12+0).

28 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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