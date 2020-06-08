Некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за ситуации с расизмом в США

Некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за сложной обстановки, связанной с расизмом в США. Такой информацией поделился бывший игрок НБА Мэтт Барнс, сообщает в Twitter журналист Иосия Джонсон.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 4 июня лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр.