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Некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за ситуации с расизмом в США

09:21
Игроки НБА недовольны ситуацией в стране. Фото USA Today Sports
Игроки НБА недовольны ситуацией в стране. Фото USA Today Sports

Некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за сложной обстановки, связанной с расизмом в США. Такой информацией поделился бывший игрок НБА Мэтт Барнс, сообщает в Twitter журналист Иосия Джонсон.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 4 июня лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр.

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