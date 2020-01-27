Не все скорбят по Коби. Легенде баскетбола припомнили сомнительный инцидент с изнасилованием

Трагическая гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта вызвала не только скорбные комментарии. Некоторые пользователи Twitter после смерти 41-летнего американца назвали его насильником.

Среди них — актриса Эван Рэйчел Вуд, написавшая: «То, что случилось, действительно трагедия. Соболезную семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. И эти две правды должны сосуществовать вместе».

Ее поддержали другие пользователи. Так один из них написал: «Мои мысли сейчас с жертвой изнасилования со стороны Коби, которая проведет следующую неделю, слушая, каким хорошим и великим был ее насильник».

Речь идет о скандале, произошедшем в июле 2003 года. Тогда 19-летняя горничная обвинила Брайанта в изнасиловании. Сам баскетболист утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Ряд источников утверждает, что перед тем, как подать в суд, девушка сама с гордостью хвасталась, что переспала с Коби Брайантом.

Суд снял с баскетболиста обвинения, он договорился с горничной о компенсации в размере 5 миллионов долларов, а также принес ей публичные извинения.