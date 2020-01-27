Американский гольфист Тайгер Вудс по окончании турнира Farmers Insurance Open, на котором он занял 9-е место, прокомментировал новость о кончине легенды НБА Коби Брайанта. Частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение.

— Я узнал об этом, когда мой кедди сказал мне по окончании моего раунда, — приводит слова Вудса ESPN. — Я не понимал, почему по ходу раунда зрители кричали: «Сделай это для Мамбы». Теперь я понимаю. Это шок для всех. Я невероятно расстроен. Это один из самых трагичных дней.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности