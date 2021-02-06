НБА запретила игрокам и персоналу клубов коллективный просмотр Супербоула

НБА в частном порядке проинформировала игроков, тренеров и персонал всех 30 клубов о запрете коллективных сборов в воскресенье, пишет в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Финальный матч НФЛ разрешается смотреть дома с семьями, а командам в выездном туре — в отеле, в коллективе из не более четырех близких друзей с предварительным ковид-тестированием.

55-й Супербоул между «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» состоится завтра в Тампе, а все матчи НБА и других спортивных лиг традиционно пройдут в более ранее время.