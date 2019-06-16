НБА запретила Дрейку посещать домашние матчи "Голден Стэйт"

Канадский рэпер и болельщик "Торонто" Дрейк может получить запрет на посещение матчей домашней арены "Голден Стэйт", утверждает TMZ. НБА обратилась к певцу с просьбой отказаться от пребывания на играх "Уорриорз" на Оракл-арене.

По информации СМИ, НБА беспокоится за то, что активные фанаты "Голден Стэйт" готовы устроить конфликт с Дрейком, если увидят его на домашних играх своей команды. Отмечается, что по этой причине рэпер не смог посетить шестую игру финальной серии турнира.

"Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом НБА. В финальной серии в шести матчах был обыгран "Голден Стэйт" (4-2).

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