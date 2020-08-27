НБА выпустила заявление по возобновлению сезона

НБА выпустила заявление по поводу дальнейшего проведения сезона.

Сегодня в плей-офф должны были состояться игры «Хьюстон» — «Оклахома Сити», «Лейкерс» — «Портленд», «Юта» — «Денвер». Накануне турнир был приостановлен: баскетболисты отказались выходить на площадку в знак протеста против полицейского насилия в отношении темнокожих. 22 августа полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блэйку, из-за чего вспыхнула новая волна протестов.

«Игры НБА, намеченные на сегодня, не состоятся. Мы надеемся возобновить розыгрыш матчей в пятницу или субботу. Завтра планируется видеоконфернция с участием группы игроков и руководителей 13 команд, а также представителями профсоюза НБА и главой комитета по трудовым отношениям Майклом Джорданом, чтобы обсудить следующие шаги», — говорится в заявлении НБА, опубликованном в Twitter журналиста Тима Бонтемпса.

Ранее стало известно, что игроки НБА решили возобновить матчи плей-офф.