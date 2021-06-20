Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА вынесла вердикт по конфликту между «Атлантой» и «Филадельфией»

19:38
Теги:

НБА вынесла решение по поводу потасовки, которая произошла между форвардом «Атланты» Джоном Коллинзом и центровым «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом в четвертой четверти шестого матча серии второго раунда плей-офф (99:104, 3-3) 18 июня, сообщает ESPN.

Эмбиид оштрафован лигой на 35 тысяч долларов за стычку с Коллинзом. Форвард «Хокс», в свою очередь, не был наказан.

Также дисквалификацию на один матч получил центровой «Атланты» Бруну Фернанду — он принял участие в потасовке, выскочив со скамейки запасных.

Читайте также

Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
В Татарстане мать на квадроцикле протаранила сарай и погубила дочь
Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому певицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд