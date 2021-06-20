НБА вынесла вердикт по конфликту между «Атлантой» и «Филадельфией»
НБА вынесла решение по поводу потасовки, которая произошла между форвардом «Атланты» Джоном Коллинзом и центровым «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом в четвертой четверти шестого матча серии второго раунда плей-офф (99:104, 3-3) 18 июня, сообщает ESPN.
Эмбиид оштрафован лигой на 35 тысяч долларов за стычку с Коллинзом. Форвард «Хокс», в свою очередь, не был наказан.
Также дисквалификацию на один матч получил центровой «Атланты» Бруну Фернанду — он принял участие в потасовке, выскочив со скамейки запасных.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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