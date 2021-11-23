Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отстранен на одну игру за удар локтем по лицу центрового «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска вовремя матче регулярного чемпионата НБА, сообщает ESPN.

Стюарт дисквалифицирован на две встречи за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» соперника.

Таким образом, форвард «Лейкерс» пропустит игру с «Никс», а Стюарт — матчи с «Майами» и «Милуоки». Также Леброн потеряет 284 тысяч долларов в виде вычета зарплаты, а Айзей — 45 тысяч долларов.

Напомним, что инцидент произошел в третьей четверти матча «Лейкерс» — «Детройт» (121:116). Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал центровой «Пистонс», пытавшийся прорваться к сопернику. В результате оба баскетболиста были удалены до конца встречи.