НБА вынесла наказание Леброну Джеймсу и Айзее Стюарту по итогам матча «Лейкерс» — «Детройт»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отстранен на одну игру за удар локтем по лицу центрового «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска вовремя матче регулярного чемпионата НБА, сообщает ESPN.
Стюарт дисквалифицирован на две встречи за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» соперника.
Таким образом, форвард «Лейкерс» пропустит игру с «Никс», а Стюарт — матчи с «Майами» и «Милуоки». Также Леброн потеряет 284 тысяч долларов в виде вычета зарплаты, а Айзей — 45 тысяч долларов.
Напомним, что инцидент произошел в третьей четверти матча «Лейкерс» — «Детройт» (121:116). Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал центровой «Пистонс», пытавшийся прорваться к сопернику. В результате оба баскетболиста были удалены до конца встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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