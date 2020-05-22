НБА ведет переговоры с производителями тестов на коронавирус

НБА начала переговоров с несколькими производителями тестов на коронавирус, утверждает в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Лиге потребуется около 15 тысяч тестов на коронавирус, чтобы доиграть текущий сезон, который был прерван из-за пандемии.

По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 167 298 человек. Умерших — 332 907, выздоровевших — 2 066 576.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.