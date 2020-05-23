НБА ведет переговоры с «Диснеем» по возобновлению сезона в конце июля

Руководство НБА начало вести переговоры с компанией «Дисней» о возобновлении сезона, сообщает ESPN. Речь идет о старте матчей в конце июля. «Дисней» является одним из двух основных телевизионных партнеров лиги.

— НБА, совместно с ассоциацией игроков, ведет предварительные переговоры с компанией «Дисней» о возобновлении сезона НБА в конце июля, — сказал пресс-секретарь НБА Майк Басс. — Планируется проведение матчей в спорткомплексе ESPN Wide World во Флориде. Нашим приоритетом по-прежнему остаются здоровье и безопасность всех участников, и мы работаем с экспертами в области общественного здравоохранения и государственными чиновниками над комплексным набором руководящих принципов, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих медицинских протоколов и мер защиты.