НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов
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Пандемия коронавируса представляет большую опасность для НБА. В случае отмены сезона она потеряет порядка миллиарда долларов, сообщает The Washington Post.
Ранее сообщалось, что у лиги есть три варианта возобновления сезона. Он был прерван после заражения центрового «Юты» Руди Гобера.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.
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