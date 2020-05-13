НБА в ближайшие 2-4 недели примет решение о том, нужно ли возобновлять сезон

Комиссионер НБА Адам Сильвер в ближайшее время примет решение о том, будет ли возобновлен сезон-2019/20 в лиге, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Утверждается, что Сильвер намерен принять решение в ближайшие 2-4 недели. В свою очередь, инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что во вторник Сильвер провел видеоконференцию с советом управляющих лиги. По информации источника, участники конференции остались оптимистично настроены по поводу возможного возобновления сезона.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за коронавируса. С 8 мая лига разрешила открыть тренировочные базы командам, которые находятся в штатах с ослабленным режимом самоизоляции.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 408 636 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 83 425 летальных исходов, выздоровели 296 746 человек.