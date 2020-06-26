НБА утвердила схему возобновления сезона
Национальная баскетбольная ассоциация утвердила регламент возобновления сезона, сообщает сайт НБА.
План по возобновлению сезона был принят подавляющим количеством голосов — 29 против одного. Сезон продолжат:
— 8 лучших команд с обеих конференций, которые находятся в зоне плей-офф;
— Еще 6 команд, которые вне зоны плей-офф — пять с Запада («Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс»), одна с Востока («Вашингтон»);
— Каждая команда проведет по 8 игр для определения итоговой таблицы;
— Завершили сезон: «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланта», «Кливленд», «Миннесота» и «Голден Стэйт».
The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame— NBA (@NBA) June 26, 2020
FOLLOW THREAD ?? pic.twitter.com/YaGbctnQdE