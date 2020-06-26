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НБА утвердила схему возобновления сезона

20:03
План возобновления сезона НБА. Фото https://twitter.com/NBA.
План возобновления сезона НБА. Фото https://twitter.com/NBA.
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Национальная баскетбольная ассоциация утвердила регламент возобновления сезона, сообщает сайт НБА.

План по возобновлению сезона был принят подавляющим количеством голосов — 29 против одного. Сезон продолжат:

— 8 лучших команд с обеих конференций, которые находятся в зоне плей-офф;

— Еще 6 команд, которые вне зоны плей-офф — пять с Запада («Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс»), одна с Востока («Вашингтон»);

— Каждая команда проведет по 8 игр для определения итоговой таблицы;

— Завершили сезон: «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланта», «Кливленд», «Миннесота» и «Голден Стэйт».

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