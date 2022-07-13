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Сегодня, 07:33

НБА утвердила более строгое наказание за срыв контратаки умышленным фолом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил новое правило, предусматривающее более строгое наказание за умышленный фол на игроке, который переходит из защиты в атаку.

Как сообщает пресс-служба НБА, отныне команда, пострадавшая от фола при контратаке, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом.

Штрафной будет исполнять любой игрок, находящийся на площадку. Игрок, который нарушил правило, будет наказываться обычным персональным фолом.

Новое правило не будет применяться в последние две минуты четвертой четверти игры и овертайме, чтобы позволить обороняющейся команде сфолить на сопернике и поставить его на линию штрафных бросков с целью продлить матч.

Источник: https://twitter.com/NBAPR/status/1547020937857564673
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