НБА утвердила более строгое наказание за срыв контратаки умышленным фолом

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил новое правило, предусматривающее более строгое наказание за умышленный фол на игроке, который переходит из защиты в атаку.

Как сообщает пресс-служба НБА, отныне команда, пострадавшая от фола при контратаке, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом.

Штрафной будет исполнять любой игрок, находящийся на площадку. Игрок, который нарушил правило, будет наказываться обычным персональным фолом.

Новое правило не будет применяться в последние две минуты четвертой четверти игры и овертайме, чтобы позволить обороняющейся команде сфолить на сопернике и поставить его на линию штрафных бросков с целью продлить матч.