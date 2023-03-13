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Сегодня, 19:00

НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград сезона

Руслан Минаев
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НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», — заявил Чарания.

В 2022 году разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил приз «Самому прогрессирующему игроку» после того, как провел 57 игр из 82 возможных.

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал лучшим новичком сезона-2020/21 после 51 проведенного матча.

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