НБА удовлетворила апелляции Дончича и Каннингема, сохранив им шансы на индивидуальные награды

НБА удовлетворила апелляции атакующего защитника «Лейкерс» Луки Дончича и разыгрывающего «Детройта» Кейда Каннингема, сохранив им шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата, несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно правилам лиги, чтобы претендовать на все индивидуальные награды по итогам сезона, включая приз самому ценному игроку (MVP) и попадание в символические сборные, необходимо провести минимум 65 матчей в регулярном чемпионате. На счету словенца и Каннингема по 64 игры.

Дончич пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги, полученного 3 апреля. Участие баскетболиста в плей-офф, которое начнется 18 апреля, находится под вопросом. Кроме того, в декабре словенец пропустил две игры из-за отъезда, связанного с рождением ребенка. Каннингем в марте выбыл на неопределенный срок из-за коллапса легкого.

В сезоне-2025/26 Дончич в среднем набирает 33,5 очка, совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи. Статистика 24-летнего Каннингема — 23,9 очка, 5,5 подбора и 9,9 передачи.