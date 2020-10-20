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НБА удалось избежать убытка в 1,5 миллиарда долларов

08:37
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НБА удалось избежать убытка в 1,5 миллиарда долларов, завершив сезон-19/20 в «пузыре» на фоне пандемии коронавируса, сообщает RealGM.

Лига потратила 180 миллионов долларов на то, чтобы организовать игры в «пузыре», однако вложение оказалось крайне выгодным, поскольку в противном случае лига потеряла бы 1,5 миллиарда долларов дохода. Большая часть этой суммы связана с национальным и местным телевидением, а также со спонсорскими соглашениями лиги.

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