НБА удалось избежать убытка в 1,5 миллиарда долларов
08:37
НБА удалось избежать убытка в 1,5 миллиарда долларов, завершив сезон-19/20 в «пузыре» на фоне пандемии коронавируса, сообщает RealGM.
Лига потратила 180 миллионов долларов на то, чтобы организовать игры в «пузыре», однако вложение оказалось крайне выгодным, поскольку в противном случае лига потеряла бы 1,5 миллиарда долларов дохода. Большая часть этой суммы связана с национальным и местным телевидением, а также со спонсорскими соглашениями лиги.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное