НБА создала комитет по борьбе за социальную справедливость

Руководство НБА представило новый профсоюзный комитет, который будет «голосом лиги в вопросах расовой несправедливости», сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Идею данного совета предложил фронт-офис НБА во время августовского бойкота плей-офф после стрельбы в Висконсине.

От имени лиги в исполнительный комитет войдут комиссионер Адам Сильвер, его первый заместитель Марк Татум и исполнительный директор Профсоюза Мишель Робертс.

Представлять клубы в комитете будут: владельцы Микки Арисон («Майами»), Стив Балмер («Клипперс»), Клэй Беннетт («Оклахома-Сити»), Марк Ласри («Милуоки») и Вивек Рандадиве («Сакраменто»); главные тренеры — Ллойд Пирс («Атланта») и Док Риверс («Филадельфия»), баскетболисты — Кармело Энтони, Эвери Брэдли, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс и Стерлинг Браун.