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НБА сократила продолжительность выставочных матчей

16:31

Продолжительность четвертей выставочных матчей клубов НБА сократится с 12 минут до 10, сообщает ESPN.

Это решение принято для того, чтобы игроки не получали излишнее переутомление после четырехмесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Первые матчи пройдут 22 июля.

Сезон НБА был прервана из-за коронавируса в марте, а первые официальные матчи после возобновления пройдут с 30 июля в спортивном комплексе «Дисней» в Орландо.

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