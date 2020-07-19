НБА сократила продолжительность выставочных матчей
16:31
Продолжительность четвертей выставочных матчей клубов НБА сократится с 12 минут до 10, сообщает ESPN.
Это решение принято для того, чтобы игроки не получали излишнее переутомление после четырехмесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Первые матчи пройдут 22 июля.
Сезон НБА был прервана из-за коронавируса в марте, а первые официальные матчи после возобновления пройдут с 30 июля в спортивном комплексе «Дисней» в Орландо.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...