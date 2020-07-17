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НБА разрешит руководителям и скаутам посещать матчи в кампусе

17 июля 2020, 20:58
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НБА собирается увеличить список лиц, которым разрешено посещать матчи в кампусе Орландо, сообщает The Athletic.

На матчах смогут присутствовать до трех руководителей из всех 30 команд, включая скаутов из восьми клубов, не участвующих в рестарте сезона. Эти люди смогут посещать арены, но у них не будет доступа на территорию, где находятся отели. Также они должны будут постоянно носить маски.

Скауты из восьми клубов, не участвующих в рестарте сезона, могут работать в Орландо, но должны находиться на расстоянии не менее 25 футов от площадки.

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