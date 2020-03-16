НБА разрешила своим игрокам отправиться домой и тренироваться индивидуально

В связи со всеобщим карантином по профилактике коронавируса продолжительностью более 30 дней, НБА выслала командам инструкцию, в которой разрешила игрокам отправиться в родные города, сообщает ESPN.

Отмечается, что игроки должны сообщать команде о месте своего пребывания, оставаться дома и тренироваться индивидуально.

11 марта НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Такжн положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.