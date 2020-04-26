НБА разрешила клуба открыть свои тренировочные центры с 1 мая

С 1 мая НБА разрешила клуба вновь использовать свои тренировочные комплексы. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

Сообщается, что клубы, которые находятся в штатах, ослабивших карантинные меры из-за коронавируса, смогут вновь использовать свои комплексы для тренировок.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020

Такое решение не означает, что сезон обязательно возобновится. Вопрос о сроках возобновления сезона пока не решен. При этом тренировочные центры будут открыты для индивидуальной работы — групповые тренировки по-прежнему запрещены.

По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 817 034 человека выздоровели за время пандемии.

Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).