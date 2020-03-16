НБА разрешила игрокам путешествовать и продлила запрет на командные тренировки

НБА продлила запрет на командные тренировки на неопределенный срок, сообщает ESPN. Игроки по-прежнему могут заниматься индивидуально на командных объектах.

Игрокам на время перерыва также разрешили путешествовать. Они должны предоставить информацию о своем местонахождении. Командам рекомендуется устраивать регулярные проверки состояния баскетболистов.

Ранее Федеральное агентство министерства здравоохранения США рекомендовало отменить или отложить все массовые мероприятия с участием 50 и более человек на восемь ближайших недель из-за пандемии коронавируса.