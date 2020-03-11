НБА рассматривает возможность переноса матчей в другие города из-за коронавируса

НБА изучает возможность переноса матчей в другие города при необходимости. Об этом сообщает журналист Эдриан Войнаровски в своей статье на ESPN.

Сообщается, что из-за ситуации с коронавирусом некоторые матчи могут быть перенесены в те города, где случаи заболевания еще не выявлены. Также рассматривается вариант с проведением матчей на арене соперников для команд, в чьих городах произошла вспышка болезни.

Не исключается также проведение матчей без зрителей или перенос игр. Ситуация осложняется тем, что в США на данный момент не проводится в достаточной мере тестирование на коронавирус, и пока сложно понять, насколько серьезной окажется ситуация.

По данным телеканала CNN, на данный момент в США не менее 1000 человек заболели коронавирусом. 31 человек умер.