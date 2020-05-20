НБА рассматривает вариант проведения остатка сезона в Хьюстоне

Руководство НБА рассматривает вариант с продолжением сезона в Хьюстоне, сообщает The Ringer.

По сведениям источника, в ближайшее время в Техасе разрешат проводить спортивные соревнования. Ожидается, что это произойдет в конце мая.

Также лига рассматривала вариант продолжения сезона в Орландо или Лас-Вегасе.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. В это же время у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус. На данный момент сроки возобновления сезона неизвестны.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 5 036 900 человек. Зафиксирован 326 251 летальный исход от инфекции, вылечилось 1 990 118 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 576 950 человек. 93 858 человек умерло, 364 263 выздоровело.