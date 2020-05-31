НБА рассчитывает провести драфт 25 сентября

Национальная баскетбольная ассоциация планирует провести драфт 25 сентября, сообщает Sports Illustrated.

Драфт изначально был запланирован на 25 июня. Но на данном этапе лига ставит перед собой первоочередную цель доиграть сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

На минувшей неделе комиссионер лиги Адам Сильвер провел телеконференции с владельцами и генеральными менеджерами клубов, обсудив с ними возможные форматы и даты рестарта сезона. На данный момент ожидается, что лига возобновит сезон 31 июля.