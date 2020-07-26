НБА проводит расследование в отношении защитника «Лос-Анджелес Клипперс»

НБА проводит расследование в отношении атакующего защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, сообщает ESPN.

Баскетболист покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже в Instsagram появилось фото из одного из стрип-клубов Атланты, где отдыхал Уильямс. Служба безопасности НБА связалась с игроком, который подтвердил факт посещения заведения. Защитник уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон.

Уильямс уже вернулся в Орландо. Срок пребывания игрока на карантине может затянуться в зависимости от результата расследования лиги.