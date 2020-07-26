Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА проводит расследование в отношении защитника «Лос-Анджелес Клипперс»

08:41
Лу Уильямс. Фото USA Today Sports
Лу Уильямс. Фото USA Today Sports
Теги:

НБА проводит расследование в отношении атакующего защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, сообщает ESPN.

Баскетболист покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже в Instsagram появилось фото из одного из стрип-клубов Атланты, где отдыхал Уильямс. Служба безопасности НБА связалась с игроком, который подтвердил факт посещения заведения. Защитник уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон.

Уильямс уже вернулся в Орландо. Срок пребывания игрока на карантине может затянуться в зависимости от результата расследования лиги.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир