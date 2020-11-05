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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА предложила игрокам увеличить эскроу до 18 процентов

08:04

Профсоюз игроков НБА сегодня проводит телефонные разговоры с баскетболистами для обсуждения деталей проведения нового сезона, сообщает ESPN.

Профсоюз выясняет мнение игроков по важным моментам предлагаемого соглашения с НБА. Во-первых, устраивает ли спортсменов намеченный старт тренировочных лагерей 1 декабря, с тремя предсезонными матчами.

Во-вторых, обсуждается увеличение размера эскроу — отчислений от зарплаты в особый фонд, которые при неудачных финансовых показателях НБА не возвращаются обратно игрокам. Лига предлагает поднять эскроу до 18 процентов на следующие два сезона. Лига сохранит около 720 миллионов долларов в сезоне-20/21 благодаря 18-процентным отчислениям игроков.

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