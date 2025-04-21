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НБА, плей-офф: пары 1/8 финала — кто с кем играет в первом раунде

16 клубов НБА стартуют в розыгрыше Кубка Ларри О'Брайена
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Imagn Images, USA Today Sports

Матчи стадии 1/8 финала плей-офф НБА проходят с субботы, 19 апреля. Команды проводят серии до четырех побед одного из соперников (при необходимости противостояния продлятся до семи игр).

Пары команд в 1/8 финала плей-офф НБА

  • «Кливленд» — «Майами»

  • «Бостон» — «Орландо»

  • «Нью-Йорк» — «Детройт»

  • «Индиана» — «Милуоки»

  • «Оклахома» — «Мемфис»

  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

  • «Лейкерс» — «Миннесота»

  • «Денвер» — «Клипперс»

Победителем регулярного чемпионата и Западной конференции НБА стала «Оклахома» (68 побед в 82 матчах). На «Востоке» победу одержал «Кливленд» (64 победы).

В финале НБА-2024 «Бостон» обыграл «Даллас» в серии со счетом 4-1 и в рекордный 18-й раз завоевал титул чемпиона.

НБА
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