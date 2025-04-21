Матчи стадии 1/8 финала плей-офф НБА проходят с субботы, 19 апреля. Команды проводят серии до четырех побед одного из соперников (при необходимости противостояния продлятся до семи игр).

Пары команд в 1/8 финала плей-офф НБА

«Кливленд» — «Майами»

«Бостон» — «Орландо»

«Нью-Йорк» — «Детройт»

«Индиана» — «Милуоки»

«Оклахома» — «Мемфис»

«Хьюстон» — «Голден Стэйт»

«Лейкерс» — «Миннесота»

«Денвер» — «Клипперс»

Победителем регулярного чемпионата и Западной конференции НБА стала «Оклахома» (68 побед в 82 матчах). На «Востоке» победу одержал «Кливленд» (64 победы).

В финале НБА-2024 «Бостон» обыграл «Даллас» в серии со счетом 4-1 и в рекордный 18-й раз завоевал титул чемпиона.