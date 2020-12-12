НБА планирует увеличить размер заявки на матч до 15 человек
21:19
На ближайшем Совете управляющих НБА 17 декабря будет рассмотрен вопрос расширения заявки на игру до 15 человек, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
НБА хочет обезопасить клубы от проблем составом и дать свободу ротации в сезоне-2020/21, подготовка к которому проходила в нестандартные сроки.
На этом же собрании будет окончательно утверждено правило тренерского челленджа в спорных игровых моментах.
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