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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА планирует увеличить размер заявки на матч до 15 человек

21:19

На ближайшем Совете управляющих НБА 17 декабря будет рассмотрен вопрос расширения заявки на игру до 15 человек, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

НБА хочет обезопасить клубы от проблем составом и дать свободу ротации в сезоне-2020/21, подготовка к которому проходила в нестандартные сроки.

На этом же собрании будет окончательно утверждено правило тренерского челленджа в спорных игровых моментах.

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