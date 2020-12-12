НБА планирует увеличить размер заявки на матч до 15 человек

На ближайшем Совете управляющих НБА 17 декабря будет рассмотрен вопрос расширения заявки на игру до 15 человек, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

НБА хочет обезопасить клубы от проблем составом и дать свободу ротации в сезоне-2020/21, подготовка к которому проходила в нестандартные сроки.

На этом же собрании будет окончательно утверждено правило тренерского челленджа в спорных игровых моментах.