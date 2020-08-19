НБА планирует провести драфт-комбайн виртуально

НБА планирует провести виртуальный драфт-комбайн на нескольких площадках, сообщает ESPN.

По информации источника, участники драфта выберут города, где будут проходить осмотры в местных больницах и проводить тренировки в тренировочных центрах. Также, баскетболисты должны будут сдавать тесты на коронавирус. Сообщается, что драфт-комбайн должен состояться в сентябре.

Драфт-комбайн проходит в Чикаго в мае, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено. Драфт НБА-2020 был перенесен на 16 октября, однако в данный момент место и формат проведения мероприятия не определены.

Драфт-комбайн — мероприятие, на котором игроки, выставляющие свои кандидатуры на драфт, проходят многодневные тесты, на которых демонстрируют свои умения, общаются с потенциальными клубами и сдают нормативы.