НБА планирует начать новый сезон 22 декабря. Чемпионат сократится до 72 матчей

Состоялась встреча руководителей клубов НБА, на которой обсуждалась дата начала сезона-2020/21. Наибольшую поддержку получил вариант старта сезона 22 декабря, сообщает в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Также клубы НБА сошлись на мнении, что из-за пандемии коронавируса и позднего старта сезона не имеет смысла играть полноценный регулярный чемпионат из 82 матчей. Вероятнее всего, в предстоящем сезоне будет проведено 72 встречи.

НБА планирует завершить чемпионат до старта летней Олимпиады в Токио, который намечен на 23 июля 2021 года.