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НБА перенесла шестую подряд игру «Вашингтона» из-за коронавируса

11:30
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В среду вечером НБА объявила о переносе пятничной игры между «Вашингтоном» и «Милуоки». Эта игра станет для «Вашингтона» шестой подряд, перенесенной из-за коронавируса, сообщает ESPN.

«Вашингтон» вернулся к тренировкам после 9-дневной паузы. Тренировались лишь 8 здоровых баскетболистов. Тем не менее, лига приняла решение перенести игру с «Милуоки», хотя в составе «Вашингтона» есть минимальное количество готовых к матчу людей.

До переноса пятничной игры лидер «Вашингтона» Брэдли Бил высказывался о ситуации: «Мы даже не можем ходить в зал. Это влияет на игровой ритм и форму парней. Идеальный рецепт для получения травм. Мне кажется, мы боремся с лигой».

Ранее НБА сообщила об 11 новых случаях коронавируса в командах лиги. 6 игроков «Вашингтона» не готовы играть согласно протоколу лиги о здоровье и безопасности.

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